Mäkketõus. Mats Traat – 85

Pole kahtlust – ja sellele on osutatud varemgi –, et kui 20. sajandi eesti kirjanduse gravitatsiooni keskmeks on Tammsaare «Tõde ja õigus», siis 20. ja 21. sajandi vahetusel on selleks Traadi «Minge üles mägedele». Mõlema kirjaniku teosed omakorda on nende loominguloo telg. Selle püstitamiseni on jõutud teoshaaval ja kõik ülejäänu hargneb teljest või suhestub sellega, moodustades kontsentreid.