Kes kirjutas aasta parima ilukirjandusliku debüütraamatu?

Sõelale jäi neli luulekogu, kaks jutukogu ning üks romaan. Autoriteks neli naist ja kolm meest. Naisautorid näivad olevat kas noored või nooremapoolsed, ent kolmest mehest kaks on debütandi kohta natuke harjumuspäratult (ent seda enam tervitatavalt) üle 65-aastased.

26. korda välja antava auhinna senises ajaloos on nomineeritute hulgas esimest korda kriminaalromaan (Olav Osolini «Kus lendab part»), teist korda on sellesse ringi jõudnud žanripuhas ulmeraamat (Rait Piiri «Hinged mõõgateral»).

Kirjastuste arvestuses on konkurentsitult parim Kultuurileht, kelle välja antava «Värske Raamatu» sarjast, mida kureerib ajakirja Värske Rõhk toimetus, jõudsid valikusse kõik kolm jooksva aasta sees ilmunud teost. Ülejäänud neli pärinevad kirjastustelt Lummur, Tuum, Varrak ja Verb.

Miks minnakse libahundiks?

Ehkki autorihääle ebamäärasus lubab mitmes kogu esimese otsa tekstis jätta tema bioloogiline identiteet lugeja kujutlusvõime hooleks, saab pikapeale siiski selgeks, et tegu on inimesega. Inimesega, kes pole justkui suutnud päriselt otsustada, kas põgeneda end ümbritsevate laugaste ja laante vahelt tsivilisatsiooni rüppe või saada hoopis ümbritseva loodusega pöördumatult ja eristamatult üheks.

Aalmanni tekstide autorimina omandas minu kujutlustes kiiresti hääle ja kuju, mille olin laenanud August Gailitilt ja Rita Raavelt – Maret Vaa tegelaskuju, nagu see esineb nii «Nipernaadi» raamatus kui ka filmis: üksik noor ja kena naine, kes on ranna, metsa ja rabaga kokku sulanud, hakanud hingestama lagedat välja enda ümber, kuid usub ja ootab ometi mingit suurt imet silmapiiri taga mühavalt tsivilisatsioonilt, kannab kuskil hingesopis äraigatsust. Sestap võpatasin, kui lugesin ühest kogu tagumises otsas paiknevast tekstist, kus minajutustaja (kes näib seal erandlikul moel olevat sootuks mees) kuulutab, et kogub «pärleid ja tuult ja kajakate kisa» (lk 59).