Elmo Nüganen toob Vanemuises lavale Mozarti ooperi «Don Giovanni»

«Don Giovannit» on Vanemuise teatris varem lavastatud ühel korral, aastal 1990. Ettepaneku aastal 2021 sama teos Vanemuises uuesti lavale tuua tegi Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Risto Joost.

«Minu jah-sõna tuli üsna ruttu. Lavastajana olen kogu aeg tundnud ooperi kui žanri vastu seletamatut tõmmet. Ma arvan, et ooper on kõikidest etenduskunsti vormidest kõige keerulisem. Ükski teine žanr ei koosne nii paljudest erinevatest ja samal ajal omavahel tugevalt seotud elementidest, mis kõik omakorda peavad kulgema helilooja ette määratud katkematus rütmi ja meloodia struktuuris,» rääkis Nüganen, kellele on «Don Giovanni» teine kokkupuude ooperi lavastamisega. Tema esimene ooper oli 1994. aastal Mozarti «Figaro pulm». «Selle tööga armusin Mozartisse,» ütles ta.

Nüganen rääkis, et lavastades ei mõtle ta ooperigurmaanile, vaid pigem sellele, kes harva ooperisse satub: «Ma tahan jõuda tavavaatajani, et just tema mõistaks tegelaste sisemaailma ja selle peegeldust muusikas. Tahan, et lavastus mõjuks loomulikult, et vaataja oleks loo ja selle tegelastega kaasas ja mõtleks ka ooperis käsitletavatele aktuaalsetele teemadele.»

«Don Giovanni» lavastusmeeskonda kuuluvad muusikajuht ja dirigent Risto Joost, dirigendipuldis on Taavi Kull või Martin Sildos, kunstnik ja videokunstnik on Katrīna Neiburga Lätist ning kostüümikunstnik Kristīne Pasternaka Läti rahvusooperist. Valguskunstnik on Kristjan Suits Tallinna Linnateatrist, ooperi liikumisjuht Rauno Zubko.