Eesti filharmoonia kammerkoori heliplaat «Schnittke: Choir Concerto; Three Sacred Hymns; Pärt: Seven Magnificat-Antiphons» FOTO: Albumikujundus

Eesti filharmoonia kammerkoori heliplaat «Schnittke: Choir Concerto; Three Sacred Hymns; Pärt: Seven Magnificat-Antiphons» on nomineeritud Grammyle parima kooriesituse kategoorias.