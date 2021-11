Krista Mölder ja Sandra Kosorotova osalevad 2022. aastal WIELSi residentuuris

Mölder ja Kosorotova valiti välja avalikul konkursil, kuhu laekus 11 avaldust. Lõpliku otsuse tegi WIELSi valikukomisjon.

Krista Mölder (1972) on kunstnik, kes keskendub oma töödes peamiselt ruumi ja inimese suhtele, tundes huvi inimtegevuse jälgede, mitte inimese otsese kohalolu vastu. Möldrile on omane vaatleja positsioon, registreerides ja tuues esile tavaliselt tähelepanuta jäävaid detaile ja nüansse ning luues nende märkamiste läbi uusi potentsiaalseid võimalusi ja ruume. Krista Mölder on õppinud muuhulgas geograafiat Tartu Ülikoolis (BSc, 1994), fotograafiat Westminsteri Ülikoolis (MA, 2004) ja Eesti Kunstiakadeemias (MA, 2006). Näitustel on ta osalenud alates 2000. aastate algusest mitmel pool üle maailma. 2016. aastal oli ta nomineeritud Köler Prize’i auhinnale. Teda on autasustatud Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga (2020).

WIELSi residentuuris soovib ta jätkata otsingutega, kuidas tuua oma seisundlikesse töödesse liikumist. Ta näeb residentuuri võimaliku kasvulavana uute ideede ja seoste loomiseks. «Uus, seega ka mõneti ebakindel keskkond avab võimalust avaneda kontrollimatul või tundmatul,» ütleb kunstnik, «Võimalus töötada uues keskkonnas ja saada oma tööle tagasisidet teistelt residentuuriga seotud erialaprofessionaalidelt ning tutvuda Brüsseli ja Belgia kunstiväljaga on väga ahvatlev.»

Sandra Kosorotova (1984) on kunstnik, kes tegeleb neoliberalismi kriitika, (enese)hoole võimaluste ja jätkusuutlikkusega. Oma loomingus töötab ta peamiselt taimede, tekstiili, teksti ja inimestega. 2020. aastast on ta üks Narva kunstiresidentuuri kogukonna-aia juhtidest. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias moedisaini (MA 2016), esinenud 1. Riia biennaalil (2018), Kim? Keskuses Riias (2020), PUBLICS korraldatud festivalil (2021), Kumus (2020, 2021), EKKMis(2021), Tallinna Kunstihoones (2021). Kosorotova on disaininud kunstiraamatuid ja loonud näitusekujundusi.

WIELSi residentuuris loodab ta leida vastuseid küsimustele, kuidas mõelda ja tegutseda aeglaselt pakiliste valikute ajastul, kuidas olla helde, kui isiklikud ja kollektiivsed ressursid on napid, kuidas luua muutuseid kritiseerimise asemel? Samuti soovib ta töötada taimedega, mis kasvavad Brüsselis ja tegutseda residentuuri aias.

Žürii liige Simon Thompson WIELSist leiab, et mõlemad valitud kunstnikud on oma loomingult väga erinevad. «Viimasel kahel aastal oleme aru saanud, kui oluliseks on muutunud materiaalsus, seda ka kõige laiemalt meie enda ellujäämise mõttes. Sandra töötab materjalidega otseselt ja kaudselt. Krista loomingule on omane teatud immateriaalsus ja mitmemõttelisus. Mul on tunne, et me peame WIELSis nende mõlemaga kohtuma, et nendest asjadest rohkem teada saada.»