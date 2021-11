Usuäärmuslane on ka inimene

Kuidas saab ususõjast rääkiv lavastus olla soe ja intiimne? Kuidas käsitleda sektantlust ja radikaliseerumist nii, et publikul jääks saalist lahkudes hinge mingi lootustandev värin või isegi elevus? Paistab, et lavakunstikooli lavastajatudeng Marta Aliide Jakovski on vastuse teada saanud. Jakovski diplomilavastus «Fundamentalist» Von Krahlis paneb publiku silma särama puhtalt põhjusel, et selles näitlejatega koos kogetud aegruumis on midagi nii haruldaselt siirast, nii inimlikku.