Diiva lahutusalbum paneb koos nutma

Adele’i «30» ilmumine on globaalne sündmus. Seda Suurbritannia lauljannat on võimatu mitte märgata isegi inimesel, kes teadlikult muusikat ei kuula. Adele on kuidagi märkamatult jõudnud nende diivade kategooriasse, kelle ühiskondlik kaalukus ja tuntus on ületanud kõige kõrgema leveli. Miks see nii läks, on väga raske öelda.