Jõulud on küll rahuaeg, aga kõigepealt tahaks soovitada rahutu olemisega New Yorgi avangardkitarristi Marc Riboti ja tema bändi Ceramic Dog. Vahel on nad rohkem jazz ja vahel vähem, pigem selline noise-rock ragistamine, aga võivad omas võtmes teha ka jazz’i-standardeid. Ribot on vasakukäeline, aga õppis mängima kui paremakäeline ning on öelnud, et temast poleks kunagi saanud traditsioonilises mõttes jazz’i-maestrot.