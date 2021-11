Tõepoolest, miks läks nii, et meie Tiigrihüpe viis arvutid koolidesse, me tegime endale esimese digisuutlikkusega ID-kaardi ja panime käima digivalimised? Miks tuntakse idufirmade maailmas «Eesti maffiat»? Meil on ühe elaniku kohta kõige rohkem ükssarvikuid, s.t neid idufirmasid, mille väärtus ületab miljard dollarit. Me olime isegi maailma esimene riik, millele korraldati küberrünnak, tulevikusõdade ilmselt vältimatu komponent. Tehnoloogia sai Eesti märgiks maailmas märksa jõulisemalt, kui «WelCome to Estonia» või rändrahnukampaaniad.