Postimees PÖFFil: Midagi olulist Murakami ja Saabide austajatele

Ryûsuke Hamaguchi lavastatud film algab üüratu, ligi kolmveerand tundi kestva proloogiga, mis intiimselt vaatleb kurbi, kauneid ja keerulisi hetki Yusuke ja Oto abielus, enne kui surm nad ootamatult lahutab. Yusuke ja Oto on lähedased, nad toetavad teineteist ning naudivad palavat voodielu. Eduka stsenaristina töötaval Otol on ebatavaline anne vahekorra ajal põnevaid lugusid välja mõelda, vaimustades Yusuket iga kord oma sügavuse ja loomingulisusega. Voodi all, mida Yusuke ja Oto jagavad, on aga peidus üks tume saladus: Yusuke teab, et Oto petab teda teiste meestega. Enne, kui see saladus päevavalgele tulla saab, leiabki Yusuke oma naise surnuna.