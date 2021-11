Senitundmatu Konrad Mägi teos jõudis Kanadast Eestisse

Konrad Mägi sihtasutuse nõukogu esimehe Enn Kunila sõnul on tal äärmiselt hea meel, et Konrad Mägi kadunud teoseid on õnnestunud viimastel aastatel leida mitukümmend. «On eriline rõõm tuua Eestisse tagasi maal, mis siit omal ajal tuhandeid kilomeetreid läände on rännanud,» ütles Kunila. «Laine Pandi perekond pidas maali nii hinnaliseks, et nad otsustasid selle põgenedes kõigest hoolimata kaasa võtta ning hoidsid seda aastakümneid eeskujulikult oma Toronto kodus. Suur tänu neile tagantjärele.» Kunila sõnul on Konrad Mägi sihtasutuse eesmärgiks maali igakülgne korrastamine ning seejärel uurijatele ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine.