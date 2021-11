TLÜ Akadeemilise Raamatukogus saab näha Tiina Tammetalu maalinäitust

Tiina Tammetalu Rooma sari asetub eesti maalikunstiajaloos pikka Itaalia-teemalisse perspektiivi. «Kui räägin rahvuslikest kunstnikest, mainides vaid mõnda nime, algab see romantilis-akadeemilise Johann Köleriga ja liigub läbi impressionistliku Ants Laikmaa, ekspressiivse Konrad Mäe, realistlike Evald Okase ja Leili Muuga ning metafüüsilise Olev Subbi uusimpressionistliku Anne Parmastoni.» Tammetalu sarjal, mis on kontseptuaalselt siiani work in progress, on selles nimekirjas juba tänaseks oma arvestatav koht.