Gunnar Graps ja tema võimusuhted

Gunnar Grapsi Magnetic Bandi kontsert Tartus noortemajas Sõprus üsna 1970. aastate lõpus oli esimene rokk-kontsert, mida ma külastasin. Võib öelda, et ma kartsin. Võib ju olla, et ilma põhjuseta. Aga õhustik oli rohkem kui lärmakas. Tunda oli sigarettide ja alkoholi hõngu. Keegi ehk kuskil juba üritas ka kakelda ja istmeid lõhuti mulle päris lähedal. Ma ise olin selline raamatunohiku tüüpi. Lugemine oli aidanud mul maailmaga toime tulla ja hoida mingilgi määral eemal teismeeaga seotud vastikuid pingeid. Nüüd tundus, et see brutaalsus on mu ikkagi kätte saanud.