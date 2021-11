Teet Kask on sageli rääkinud, et tema loomemeetodi aluseks on tantsija: tema kui koreograafi ülesanne on luua tantsijale see raamistik, milles too saab vastavalt karakterile tegutseda – olulisem kui konkreetsed sammujadad on neid käima lükkav mõte. Seal, kus koreograafi ja tantsija mõtted on läbipõimunud, on tulemus tugevam.