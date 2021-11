Täiesti oivalise lükkena on filmitegijad näidanud kinos skeptilisele nimikangelasele temast filmitud dokumentaalkaadreid ning üles võtnud, mida tal on nähtu kohta öelda.

Rannapil on muidugi tähelepanekuid omajagu. Filmi lõpu­stseenis tuuakse vaatajateni siiski vaid kriitikajäämäe tipp, sest karta on, et kõikide parandusettepanekute ärakuulamine võtaks aega rohkem kui eelneva filmi vaatamine.