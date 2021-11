Kelle kütkestas külmking?

On väga positiivne, et Pauts on naasnud krimikirjandusse, ja kuigi «Külmkingauurija» ei ole järgmine romaan tema saartepõnevike sarjast, jätkab Pauts Eesti saartega seotud legendide tutvustamist kriminaalsete juhtumite kaudu.

Tuleb tõdeda, et mõneaastane paus krimikirjutamises on Pautsile hästi mõjunud, romaan on varasematega võrreldes ühtlasem, tegelased huvitavamad ning dialoog vaimukam, samas on säilinud tema kergelt bravuurikas ja selgelt äratuntav kirjutamisstiil. Romaanil on pisut irooniline alatoon, mis võib esmapilgul mõjuda õelalt ja stigmatiseerivalt, kuid enne näpuga näitamist tasub süveneda konteksti ja mõtiskleda autori taotluste üle.