Vaal galeriis avatakse Raul Rajangu näitus

Detail teosest: Raul Rajangu "I Can't Breathe" (2021) autoritehnika FOTO: Vaal galerii.

Kolmapäeval, 1. detsembril kell 18 avaneb Vaal galeriis Raul Rajangu näitus «iCANT BREATHE. BREATHING OURSELVES TO DEATH. DESPIRATION SHOW IN 3 MIXES». Avamisel toimub Kadri Sireli (EE) ja Andrea van der Kuili (LAV) performance «dis-ease, please» ning tuur näituse kuraatori ja produtsendi Kalev Rajanguga.