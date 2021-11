Toomas Toomsalu nõuanded: Kindel laks

Poola maagia

Pinged Poola piiril tõid taas meelde, kui suurtes kogustes on aegade jooksul tarbitud ja ahmitud Poola kirjandust ja vaadatud filme. Minu esimene tõeline ebajumal oli poolakas Stanisław Kolicki, laiemalt tuntud kui kapten Hans Kloss. Head kraami tuleb Visla kallastelt palju. Nobeli preemia pälvinud Olga Tokarczuki raamatuid on eesti keeles ilmunud vähemalt viis, lugemist võiks alustada «Rändajatest» või jaburpöörasest ökokrimkast «Aja oma atra läbi koolnute kontide». Andrzej Sapkowski «Nõiduri» (pildil) sarja esimesed köited on äsja uuesti välja antud ning telesarja teine hooaeg jõuab peagi Netflixi. Ja muidugi Marcin Świetlicki «Kaksteist», raamat Krakówi joodikdetektiivist, kel pole mobiili, pangakontot ega autojuhilube, see pole mitte kindel laks, vaid Wielkopolski hobuse kabjalöök otse vastu lõuga. Taustaks kuulake ansambli Behemot ninamehe Adam Darski ehk Nergali kõrvalprojekti Me and That Man.