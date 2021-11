Poolas öeldakse, et igas Wojciech Smarzowski filmis on kirves ja tuli. Kirves selleks, et paistetavad ja mädased haavad lahti lõigata, ja tuli selleks, et vastik nakkus piinarikkalt välja põletada. Smarzowski «Pulmapäeva» kohta, mis võitis PÖFFi parima režissööri ja stsenaariumi auhinna, enam tabavamat iseloomustust anda ei saakski.