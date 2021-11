Räägib vaimu(inimese) ja võimu igavesest vastuolust. On täis pikki hoolikalt komponeeritud kaadreid, karjumist, seksi, alkoholi ja narkootikume, kirjutamist ja paljast keha. Paljale ihule kirjutamist. Ma ei pannud tähele, aga küllap inimene, kelle meeldivad klišeed ja ei meeldi Eesti filmid, leiab siit ka mõne raagus puu üles. Mis ei tähenda, et Kleinerti film ei oleks hea, on ikka, nagu ka žürii leidis.