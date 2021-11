Adamson-Ericu muuseum avab varju jäänud andeka kunstniku näituse

Adamson-Ericu muuseum on juba veerand sajandit tõstnud esile 20. sajandil tegutsenud naiskunstnike vähem tuntud loomingut. Tänavu on fookuses Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ja Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis õppinud Valve Janovi (1921–2003) varane looming, tema Teise maailmasõja aegsetest esimestest tähelepanuväärsetest katsetustest kuni 1960. aastate alguse teosteni, mis kuuluvad eesti kunsti avangardiklassikasse. Näitusel on väljas ka hulgaliselt teoseid, mida Tallinnas varem näha pole saanud.