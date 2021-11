Regionalismiga tegelev näitus osutab oma võluva võrukeelse pealkirjaga ehk ühele tõusvale trendile, mis alles hakkab end lahti kerima. Koroonaaeg oma rapsivate otsustega näitusesaale kord kinni, kord lahti hoida muudab raskeks kindlate tagastustähtaegadega rahvusvaheliste rändnäituste korraldamise. Raskusi on ka projektidega, milles kombineeritakse välismaist kodumaisega. Nii on muuseumitele paratamatu, et tuleb süvitsi tegeleda omamaise materjaliga, kohalikes kogudes püüli sõeludes.