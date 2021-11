INTERVJUU ⟩ Gert Kiiler: eestlane tahab ikka oma lugusid saada

Kokkuhoiu mõttes on ta ise samas sarjas üles astunud nii Vanemõe solistina kui ka kehastanud seenior-tantsijat limonaaditehases. Sellele vaatamata või just tänu sellele leiab Kiiler optimistlikult, et kuigi olud on kitsad, seda hirmu pole tarvis tunda, et kodumaine seriaalindus üldse välja sureb.

Ei mäletagi mingit erilist tunnet. Eestis on ikkagi raske. Eriti sinnamaale, kui saad aru, kui vähe raha on ja mida kõike teha ei saa. Kui reaalsusega lõpuks ära harjud, siis on see mõnes mõttes lihtsam. Raskemaks samas siis teeb see, et nii hakkadki ise ennast piirama. Jutt on rahalistest võimalustest ehk sellest, et raha ei ole!