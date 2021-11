Triin Soometsa värske luulekogu pealkiri võib viidata nii infotulvale sotsiaalmeedias kui ka pinnale, mis jääb püsima muutuvas ajas. Selliselt võib lugeda ka autori luulet, tekstid on kontaktis nii tänapäeva kui ka igavesega. Soometsa luules on ürgne jõud, eesti keele võimas ilu ja vaba inimese tarkus. Isiklik on universaalse tähendusega ja tähelepanekud elu seaduspärasustest rõhutatult subjektiivsed.