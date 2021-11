Maineka filmifestivali juht Tiina Lokk tunnistas, et «Matrixi» esilinastus oleks toimunud tänavu PÖFFil, aga pandeemia tõttu lükkas filmikompanii esilinastuse edasi. «Kõik (ettevalmistused) olid juba valmis,» sõnas ta, lisades, et hinnapakkumiseni küll ei jõutud.

Samas tunnistas Lokk, et megahiti PÖFFile toomine hirmutas teda kohutavalt. «Ma meeletult kartsin, sest olin niigi eelarvega miinuses,» nentis ta. «Ainuüksi tema siia toomine ja ülalpidamine läheks maksma 100 000 eurot. Kõikide filmifestivalide eelarved on just seetõttu hästi suured,» tõi ta näite.