On see performance või elav installatsioon?

Renati Keerdi eelneva paari lavastuse vastukajas on kiiduavalduste seas kõlanud küsimusi, kas lavastaja pole jäänud mugavustsooni, end turvaliselt kordama. Oodatakse ju kunstnikult, et ta oleks pool sammukestki publikust ees, et tal oleks auditooriumile alati uudiseid.