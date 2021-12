Koomiks ehk graafiline romaan «Rehepapp» valmis Andrus Kivirähki samanimelise romaani (2000) põhjal, mis on eestlaseks olemist sel sajandil kõige paremini kokku võtnud. See on inspireerinud ka Rainer Sarneti auhinnatud filmi «November» (2017), seda on sõna- ja muusikalavastusena lavale toodud.