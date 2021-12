Kalju Terasmaa − iluga ilma päästja

Ühelt poolt on see loomulikult tingitud puhtmusikaalsest kuulmisest ja vilumusest, mis hilisemas popis valdavalt tagaplaanile pagendati: eri orkestripillide ja pillirühmade nüansside tajumisest, ühise mänguruumi enese adumisest elava instrumendina, kui salvestati ju kõiki korraga. See oskuste kogum võib olla tänapäevalgi omandatav ja ettemängitav. Teisalt aga on ses avaruses küllap ka sõjaajal ja stalinismis kasvanute otsinguid paralleelreaalsuse järele, lapsepõlveraadiost kuuldud suurilmahelide taasloomist kesk soveti surutist ja paranoiat. Katseid iluga veidigi toda purustatud maailma päästa. Nii on see kõla siiski ka oma ajast ja paigastki tingitud, seega kordumatu.