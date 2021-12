Üks maailma suurimaid staarintellektuaale tuleb Eestisse esinema

Jordan B. Peterson on 1962. aastal sündinud Toronto Ülikooli psühholoogiaprofessor ja kliiniline psühholoog. Ta on aidanud oma kliinilistel klientidel hallata depressiooni, obsessiiv-kompulsiivset häiret, ärevust ja skisofreeniat ning on pidanud palju loenguid Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Dr. Peterson on koos oma õpilaste ja kolleegidega Harvardis ja Toronto ülikoolis avaldanud üle saja teadusartikli, mis on muutnud isiksuse tänapäevast arusaama.