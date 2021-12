Tartu Folgiklubis esineb täna Jaan Kiho

Näitleja, laulja, kirjanik ja maalikunstnik Jaan Kiho lõpetas 1969. aastal Vanemuise õppestuudio ja töötas aastatel 1965–1988 teatris Vanemuine. Aastatel 1988–1991 oli ta näitemängutrupi «Munev aine» juht, ning ta on mänginud ka Tartu Lasteteatris. 1991–1994 elas ta Rootsis. Seejärel on ta tegutsenud vabakutselisena. Ta on kirjutanud muusikat teatrilavastustele ning mänginud filmides «Metskannikesed», «Arabella, mereröövli tütar» ja «Näkimadalad».