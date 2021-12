Ooper – maapealse põrgu ringidest rängim?

Näib, et Kuningal on olnud tung panna kirja: a) pildikesi oma kasvuaastatest ja teda ümbritsenud alevikeskkonnast; b) esseistlikke mõtteid teatri olemusest; c) seeria satiirilisi miniportreesid oma kunagistest kolleegidest ooperiteatris; ning d) fantaasiale vaba voli andev jutustus ühest teatrimaja fantoomelanikust. Kuid ahistavate tingimuste tõttu – kas aja ja/või paberi puudusest – tuli tal panna kogu see palang ühe suhteliselt õhukese ja õhulise raamatu kaante vahele. Läbisegi, ühe tekstina.

Eelnimetatud neljale mõttelisele kihistusele on ta lisanud raamjutustusena veel teatrist leitud anonüümsete käsikirjade motiivi. See on korduvast kasutamisest iselaadseks klišeeks kulunud võte, millel kirjandusloos pikk, aga mitte eriti väärikas ajalugu. Nimelt on oma renomee pärast muretsevatel autoritel olnud halb tava kuulutada leitud käsikirjadeks see osa oma memuaaridest ja jutuloomingust, mis sisaldab sedasorti realistlikke kirjeldusi või kujutluspilte (nt suhtlust prostituutide, kriminaalide, vabamõtlejate, omasooiharatega jms), millele aluseks olevaid empiirilisi kogemusi neil oma perekondliku, seltskondliku ja/või ühiskondliku staatuse tõttu ei saaks ega tohiks olla.