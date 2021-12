Elu ja teater, uksed ja sardiinid...

Lavastaja Priit Pedajasele on see juba kolmas «Lavalised segadused». Esmalt 1987. aastal Pärnus, tollal Koidula-nimelises teatris. Seda ma kuigivõrd ei mäleta. Küll aga meenub eredalt Eesti Draamateatri lavastus (1992), pole ka ime, vaatasin viisteist etendust, eks ikka võrratu näitetrupi pärast: Ita Ever, Jüri Krjukov, Kersti Kreismann, Ain Lutsepp, Andrus Vaarik jne. Pealkirja all «Võtame uuesti!» etendati «Lavalisi segadusi» teatris NO99 (2010). Ka Vene Teatris on seda mängitud (lavastaja Aleksandr Issakov, 2000).