Kas naistekomöödia võib olla ka naljakas? Eesti naistekomöödia?

Eva (Harriet Toompere) on mõnevõrra keskeale lähenev daam, kelle abikaasa (Hendrik Sal-Saller) on just asunud koos elama noorema ja säravama Isabeliga (Grete Kuld). Loomulikult tekib siin palju paksu verd, seda enam, et mõlemad naised üritavad võita Eva poja poolehoidu. Evat ja Isabeli (milline tähenduslik vanatestamentlik nimevalik!) üritab lepitada nende ühine sõbranna Marleen (Mirtel Pohla), kellel endal on tekkinud kiusatus oma muidu harmoonilisse abiellu petmisega natuke põnevust tuua.