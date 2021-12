Ilmus Rein Raua teos Aasia mõtteloost

Aasia mõttelugu on teoses käsitletud ühtse protsessina, mis ühendab omavahel nii religioosseid, filosoofilisi kui ka poliitilisi vaateid ja peegeldab erinevate traditsioonide vastastikuseid mõjutusi. Raamat koosneb kahest osast: esimene visandab ajaloolise ülevaate Aasia maailmavaadetest maade ja piirkondade kaupa (põhjalikumad peatükid on pühendatud india, hiina ja jaapani maailmavaadete arengule), teine aga käsitleb võrdlevalt konkreetseid filosoofilisi küsimusi (olemasolu, keel, subjekt/teadvus, eetika, poliitika).

Raamat on kirjutatud Aasia maade kultuuriloost huvituvale laiemale lugejaskonnale, varasemaid teadmisi teemast ei ole eeldatud ning terminoloogiat ja nimesid on esitatud ainult sellises mahus, mis on vajalik süsteemse pildi loomiseks. Seetõttu sobib raamat lugemiseks nii gümnaasiumiõpilastele ja üliõpilastele, tööalaste kontaktide tõttu Aasia riikidega suhtlevatele inimestele kui ka lihtsalt intellektuaalsest uudishimust oma maailmapilti laiendada soovijatele.