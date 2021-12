Ulfsaki «Mefisto»

Soovitan midagi, mida küllap on teised kõik juba ammu ära soovitanud. Aga see mind ei peata, sest ma siiralt usun, et see draamateatri lavastus sobib kõikidele. Võimalik, et mitte kolmeaastastele. See ei ole mingi klassikaline teater, kus mehed või naised võiksid paariks tunniks silma kinni panna, oh ei. See on väga mõnus trall – igav ei ole ühelgi minutil. Teie, kes te vaatate, et etendus kestab päris kaua… Aga see-eest ei ole igav. Saab naerda, saab nutta – ja peas tekivad seosed tänasega.