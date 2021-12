See Euroopa nn Kennedy lugu on endiselt ammendavalt lahendamata. 2020 lõpetas Rootsi prokuratuur uurimise, kuid tulemus ei rahuldanud peaaegu kedagi, kes tapmislugu jälginud. See, et prokuratuur pidas tõenäoliseks tapjaks Stig Engströmi, kes oli juba kümne aasta eest surnud, oli nagu lahtise haava traadiga kinni õmblemine. Seda, kuidas Palme mõrva pealtnägija ja võimalik mõrvar Stig Engström ligi 15 aastat politsei nina all keksis, ilma et teda kordagi oleks tõsiselt mõrvariks peetud, seriaal näitabki.