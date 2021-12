Arvo Iho näitus Kastellaanimaja galeriis vaatleb Kadrioru pargi ilu

Pargid on kui visioonid Eedeni aiast ja erinevais kultuurides on ka need nägemused erinevad. Kuulsad on prantsuse stiilis range kujundusega aiad, kuid meie kultuuriruumis on vaba kujundusega inglise parke meenutavad kooslused rohkem levinud. Ka armastatud Kadriorg oma paari sirge allee ja paljude looklevate radadega rohumaadel ja suurte puude varjus kuulub pigem sellesse inglise traditsiooni. Viimasel kümnendil on Kadrioru kirdenuka loodud ka jaapani aed oma kivide ja tiikidega.