Selgusid Põhjamaade ja Baltikumi noore kunstniku auhinna võitjad

Sofia Haapamäki omandas bakalaureusekraadi Helsingi Kunstiülikoolis Uniarts ja jätkab sealsamas magistriõpinguid. Ta kaasab maali, graafika ja interaktiivse installatsiooni kõrval oma praktikasse ka muid eksperimentaalseid meetodeid, millega ta uurib inimestevahelisi suhteid. Haapamäki võidutöö «Koopiad» kujutab endast vaatajate kehaskaneeringute projektsioone 3D galeriiruumis, mis võimaldab vaadata ennast kõrvalseisja pilguga justkui koopiat. Teos kogus ülikooli lõpunäitusel nelja nädala jooksul 2500 vaatajat, millest viimasel päeval rändas virtuaalgaleriis ringi 121 koopiat. Tänaseks on see koos kõikide modellidega talletatud arhiivi.

Traditsiooniliselt oli võimalus ka publikul valida oma lemmik, osaledes 15. novembrist 5. detsembrini kestnud veebihääletusel. Tänavu osutus selleks Amanda Krumina oma tööga «I'm on the goat», mis kogus 80 häält 1695 hääle seast.

Fotografiska Tallinn andis välja eripreemia, muuseumi aastapääsme, mille pälvis Stina Isabel Gavrilin videprojektsiooni «Morning. I'm going to lose my mind» («Hommik. Ma kaotan mõistuse») eest.