Eesti Filharmoonia Kammerkoori album pälvis klassikamaailma maineka auhinna

Ajakirja Diapason kriitikud valivad aasta jooksul välja antud plaatidest viisteist parimat klassikaalbumit erinevates žanrites, sh ooperi, sümfoonia, kammermuusika jm hulgast; Eesti Filharmoonia Kammerkoori plaati hinnati aasta parimaks koorimuusika valdkonnas. Sama album on esitatud sel aastal Grammy nominendiks parima kooriesituse kategoorias ning pälvis ka oktoobrikuu Diapason d’Or auhinna. Salvestusprotsessis, mis toimus 27.-31. jaanuarini 2020 Tallinna Niguliste kirikus, osales tunnustatud helirežissöör Jens Braun, koormeister oli Heli Jürgenson ja plaadi andis välja BIS Records käesoleva aasta juunis.

Kaspars Putniņšil koos kammerkooriga on kujunenud BIS Recordsiga aastatepikkune tulemusrikas koostöö. Eelmises koostöös valminud album, samuti Schnittke ja Pärdi loominguga, võitis 2018. aastal maineka Gramophone’i auhinna. Peatselt on ilmumas BIS Recordsi alt juba ka järgmised plaadid – Rahmaninovi «Püha Johannes Kuldsuu liturgia» (op 31) ning Ülo Kriguli autoriplaat.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori kõrgtaset näitavad ligi 80 salvestist, mis on välja antud koostöös mainekate plaadifirmadega, nagu ECM, Harmonia Mundi, Ondine, BIS jt. Koori plaate on esitatud 16 korral Grammyle ning kahel korral hinnatuima plaadiauhinna võitnud. Plaadistusi ehivad ka teised prestiižikad auhinnad, sh Gramophone’i auhind, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Choc de l’Année Classica, Eesti Parima Klassikaalbumi tiitlid, ajakirja Classica tunnustus jt, korduvalt on salvestised jõudnud Billboardi edetabeli esikümnesse jne. 2020. aastal valis BBC muusikaajakiri Classical Music Eesti Filharmoonia Kammerkoori kümne parima koori hulka maailmas.