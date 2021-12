Vello Salo: «Pühitse meid tõega»

Vello Salo raamat on hea seltsiline jõuluajal, kui õhtud on pikad ning me mõtleme rohkem oma hingele. Salo on öelnud: «Jumal jaotas inimesed nii, et igal rahval oleks oma osa maast ja oma kaitseingel.» Nooruses soomepoisina Eesti vabaduse eest võidelnud ja suurema osa elust pagulasena Eestit teeninud Vello Salo on eelkõige tuntud kui vaimulik ja literaat. Tema uuest tekstide kogumikust leiame juba tuntud esseid, mis on varem ilmunud kirjastuse «Maarjamaa» väljaandel. Kuid nüüd on avaldatud ka palju tekste, mis on seni olnud vaid käsikirjas.