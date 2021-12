Surnutega ei mängita

Ma olen oma elus piisavalt «Selgeltnägijate tuleproovi» («Битва экстрасенсов», mitte «Eesti selgeltnägijate tuleproov») näinud, et teada, et vaimude väljakutsumine ei ole kunagi hea idee. Sellega ei tasu jamada. Ka siis, kui sa rändavatesse hingedesse, meie ümber hõljuvatesse lahkunutesse päriselt ei usu. Kasvõi selle pärast, et tegelikkuses kutsud sa välja omaenese paranoia. Hirmu, et keegi, keda sa ei näe, on kogu aeg sinuga. Keegi, kelle ees sa niikuinii süüd tunned.