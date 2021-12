Nulli viidud Eesti moe avangard

Näitus pakub külastajale valiku Eesti Kunstiakadeemias nullindatel, aga ka varem õppides oma tööga alustanud disainereid, kellest osa on jätkanud moedisainiga, seejuures üha enam professionaliseerudes, teised aga otsustanud mõne muu disainialase väljundi kasuks. Siin leidub ka neid, kes on liikunud valdkonnast välja, sukeldunud kujutavasse kunsti või astroloogiasse, asunud õppejõuks või leidnud oma kutsumuse mõnes väiksemas või suuremas ettevõttes.

Ühes ei ole aga kahtlustki: tegu on nüüdseks edukate inimestega, kes on sillutanud tee edule praktikas teostatud eneseloome kaudu. Kleite, jakke või kingi luues on kasutusse võetud kõik võimalused ja nii on lisaks kõigele muule loodud lõpuks ka iseennast. Näitusel osalejate eripärad, aga sarnane detailitundlikkus tulevad ilmsiks, kui süveneda Jaanus Orgusaare tööde tehnilistesse lahendustesse, Marie Kõljala emotsionaalselt täpsesse rõhuasetusse või Liisi Eesmaa rafineeritud stiilitunnetusse.