Kadi Jürgens tegi debüüdi Flandria Ooperi- ja Balletiteatris

Kadi Jürgens on õppinud Tallinna Muusikakeskkoolis viiulit ja flööti. Klassikalise laulu õpinguid alustas ta Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja jätkas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 2018/2019 õppis K. Jürgens vahetusüliõpilasena Belgias Antverpeni Kuninglikus Konservatooriumis ning õpingud jätkuvad Rahvusvahelises Ooperiakadeemias Gentis. Oluliselt on tema lauljaks kujunemist mõjutanud kaasaegne vabaimprovisatsioon ja kaasaegne muusika ning talle on kirjutanud laule tunnustatud heliloojad nii Eestist kui ka välismaalt. Noor metsosopran on Muusikute fondi PLMF Marje ja Kuldar Sink'i nimelise preemia «Noor laulja 2018» laureaat.