Helen Sildna nõustab Saudi Araabia esimest muusikakonverentsi

«Töö ühena Saudi Araabia muusikatööstuse konverentsi nõustajatest on kestnud pool aastat ja kulmineerub järgmisel nädalal, kui sündmus teoks saab,» kommenteerib Helen Sildna. «Konverentsi korraldab laia haardega rahvusvaheline tiim, mis koosneb Lähis-Ida, Euroopa ja Ameerika spetsialistidest. Tegemist on riigiga, kus veel mõned aastad tagasi ei olnud muusika avalikes paikades lubatud, seega on algatuse mõju suur. Mind kaasati sellesse organisatsiooni, sest olen käivitanud rahvusvahelise muusikatööstuse sündmuse riigis, mis on uus ja arenemisjärgus muusikaturg. See on tunnustus TMW tiimi tööle ja tõestus, et Eesti on rahvusvahelisel areenil tegija, kui meie teadmised ja tegevused on tähelepanuväärsed.»