ARVUSTUS ⟩ Virtuoossed klaveriklahvid ja kaitsetu noor hing

Tuleb tunnistada, et keeruline on kirjutada vastukaja Diana Leesalu lavastusele «Muusikale». Võimalik, et mu vaistlik sisemine tõrge tõukub Ketil Bjørnstadi romaanist, mida lugesin küll alles pärast esietenduse vaatamist. Triloogia teine osa «Jõgi» on alles pooleli, ent algus üpris heidutav. Sugestiivsuse kiuste (või just selle tõttu) häirib Norra muusik-kirjaniku tekstis manipuleeriv noot, patoloogiline ja samas klišeelik või kitšilik tundetoon. Lavastuse hingus on ses mõttes algteosega kongeniaalne, ehkki sümpaatsete rollilahenduste kaudu inimlikult soojem.