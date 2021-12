Ilmus Thomas Bernhardi «Hukkasaaja»

Austria kirjandusklassiku sihikul on seekord klaverikunstnike ja muusikakõrgkoolide maailm, möödaminnes saavad pihta katoliiklus ja sotsialism, Austria ja Šveits. Lisatud katkendit loetakse Churi linnas väidetavalt veinilokaalides ette, öeldakse proosit ja naerdakse. See on ju Bernhard, temalt sõidelda saada on natuke nagu auasi.