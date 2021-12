Ilmus Paavo Matsini artiklikogu kirjandusest ja alkeemiast

Olles Eestis üks väheseid inimesi, kes on alkeemiat uurinud nii akadeemilisest vaatenurgast kui ka kasutanud alkeemilisi motiive ohtralt oma ilukirjanduslikes teostes (viimati 2019. a Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse võiduteoses «Kongo tango»), viib erudeeritud autor lugeja rännakule Egiptuse püramiidide, Praha kohvikute, sürrealistide ja vabamüürlaste, Pärsia kirjanduse ja Riia majamärkide maailma. Matsini valik kirjandus- ja kunstimaailmast on alati olnud hõrk: Tõnis Vint, Vello Vinn, Maara Vint, Mihkel Mutt, Andres Ehin, Hasso Krull, Rainer Maria Rilke, Nikolai Gogol, Fritz von Herzmanovsky-Orlando, Sadeq Hedayat on vaid mõned nimed, keda Matsin oma kriitilistes artiklites ja esseedes on käsitlenud. Raamatu lõpetab pikem intervjuu autoriga.