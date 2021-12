Aga nagu kavaleht ütleb, on tänaseks isegi veel mitte abituuriumisse jõudnud Aksel Ojari just selle loo kallal teinud juba kaks aastat eeltööd – instseneerinud ja koguni casting’uid korraldanud. Tulemusena on saadud kokku tegijaskond, mis ühendab tänase Eesti kooliteatri lipulaevade VHK, Tallinna 32. Keskkooli ja Tartu Waldorfgümnaasiumi praeguseid ja hiljutisi õpilasi. Ja kuigi keegi neist pole käinud päevagi teatrikõrgkoolis, on aukartustäratavalt pikk see rollide (ja mitte ainult lavapealsete) nimekiri, mida need noored on sooritanud mitmes kutselises teatris, aga ka filmides ja teleseriaalides.