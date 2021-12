Linnagaleriis avatakse näitus edevusest, üksindusest ja ajast

Kolmapäeval, 15. detsembril avatakse Tallinna Linnagaleriis Neeme Külma ja Alice Kase näitus «Edevuses üksi». Kunstnikud on ruumi loonud objektid, mis meenutavad valjusti mõeldud mõtete intrigeerivat mosaiiki, kust on raske leida tavapärast, üheselt mõistetavat loogikat. Küll aga peidab näitus endas ajaloo ja alateadvuse lugusid ning neid pajatatakse küllaga. Näituse kuraator on Tamara Luuk.