Rein Raua filosoofiline suurteos ilmus viimaks eesti keeles

Reaalsus on olemas inimvaatlejatest sõltumatult – aga kas sama kehtib ka selle struktuuri kohta? Realistlikud ontoloogiad nõnda tavaliselt eeldavad: nende meelest koosneb maailm objektidest, millel on omadused, mis omavahel suhestuvad enam-vähem nii, nagu me oleme harjunud neist mõtlema.

Seda arusaama vaidlustades on Rein Raud välja töötanud oma radikaalse protsessiontoloogia, mis ei anna ühelegi vaatepunktile, ühelegi olemismõõtkavale või -kiirusele ega ka ühelegi kognitiivsete võimete kogumile privileegi sätestada, kuidas maailm «tegelikult» on. Tema vaateviisis vormuvad «objektid» ümber konstitutiivsete pingete väljadeks, protsesside ristlõigeteks, mis ei ole kunagi täielikult tasakaalus, ehkki pidevalt selle poole püüdlevad ja end vastavalt kohandavad.

Säärase protsessifilosoofia vajalikkusest on tihti räägitud, kuid harva on tehtud katset arendada seda süsteemselt ja rangelt, nii et see sisaldaks identsuse, kontinuiteedi, aja, muutuse, kausaalsuse, agentsuse ja teiste teemade algupäraseid seletusi. Raud võtab ette ebatavaliselt laia filosoofiliste koolkondade ja debattide spektri uusmaterialismist ja objekt-orienteeritud ontoloogiast kuni fenomenoloogilise ja analüütilise vaimufilosoofiani, feministlikust teadusfilosoofiast neurofilosoofia ja sotsiaalse ontoloogiani.